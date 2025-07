Le RAM DDR6 per PC in arrivo nel 2027: frequenza fino a 18GHz

Lo standard DDR6 per le memorie RAM è in dirittura d’arrivo sia nei sistemi HPC, come i server, che anche i PC desktop di casa. JEDEC ha infatti già ultimato le specifiche alla fine dello scorso anno, con un debutto che probabilmente avverrà nel 2027. Le nuove memorie si distingueranno principalmente per essere disponibili anche nel nuovo formato CAMM2, oltre a frequenze massime notevolmente più elevate.

RAM DDR6: architettura più efficiente e frequenza di base più elevata

Le novità delle memorie RAM DDR6 rispetto l’attuale standard DDR5 sono diverse, a cominciare dalla velocità di base che parte da 8800 MT/s, rispetto agli attuali 4800 MT/s delle DDR5. La velocità massima può raggiungere i 17600 MT/s, un incremento che si traduce in una differenza dell’80% dei moduli esistenti più performanti.

Le DDR6 adotteranno una nuova architettura, con uno schema a 4×24-bit per canale, rispetto al 2×32-bit di DDR5, garantendo maggiore efficienza e capacità di banda, venendo incontro alle esigenze di calcolo più onerose.

Come ci si può immaginare, tuttavia, le memorie RAM DDR6 non saranno da subito disponibili per il mercato consumer, debuttando inizialmente nel settore dei server di nuova generazione. I principali attori come AMD, Intel e persino NVIDIA stanno attualmente lavorando con i produttori per far debuttare le nuove memorie il prima possibile.

CAMM2: il nuovo formato che può debuttare con le memorie RAM DDR6

Allo scopo di garantire una miglior qualità del segnale e una larghezza di banda elevata, in contesti dove è necessaria alta densità di calcolo e bassa impedenza, le RAM DDR6 potrebbero far debuttare il nuovo formato CAMM2. L’adozione di quest’ultimo è finora stata lenta, specie nel segmento server, dove troverà sicuramente più diffusione.

Allo stato attuale, soltanto MSI, e qualche altro produttore di schede madri, ha realizzato solo qualche modello in grado di supportare questo formato. Il nuovo standard DDR6 potrebbe tuttavia essere l’occasione per permetterne una diffusione più ampia.

DDR6: debutto prioritario nel segmento HPC

Il mercato di debutto delle memorie RAM DDR6 sarà quello dell’HPC e dell’intelligenza artificiale, dove le specifiche JEDEC saranno rigorosamente rispettate. Alcuni portatili di fascia alta potrebbero tuttavia già adottare delle soluzioni DDR6, probabilmente basate su LPDDR6, da abbinare alle CPU a basso consumo Intel e AMD.

Come accaduto per lo standard precedente, anche DDR6 richiederà un ecosistema ottimizzato per raggiungere una piena adozione, con prezzi iniziali elevati.