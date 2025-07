Microsoft annuncia il Surface Laptop 5G

Microsoft ha annunciato un nuovo notebook per gli utenti business. Il Surface Laptop 5G è praticamente identico al Surface Laptop 7 da 13,8 pollici, ma sono state apportate alcune modifiche interne per aggiungere il modem 5G. Sarà in vendita dal 26 agosto, mentre sono già disponibili i Surface Laptop da 13 pollici e Surface Pro da 12 pollici (svelati a maggio insieme alle versioni consumer).

Surface Laptop 5G: specifiche e prezzo

Le versioni business del Surface Laptop (13,8 e 15 pollici) sono state annunciate a fine gennaio, insieme al Surface Pro da 13 pollici. Microsoft aveva promesso l’arrivo di un modello 5G del Surface Laptop. Gli utenti business potranno acquistare il Surface Laptop 5G che permette di lavorare in mobilità quando non è presente una connessione Wi-Fi.

Il notebook ha uno schermo touch PixelSense Flow da 13,8 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione di 2304×1536 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Integra i processori Intel Core 5 Ultra 236V/238V e Core 7 Ultra 266V/268V, quindi è un Copilot+ PC che supporta le funzionalità AI di Windows 11 24H2.

Queste sono le altre specifiche: 16/32 GB di memoria LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, fotocamera frontale full HD, due porte USB Type-C (USB4/Thunderbolt 4), porta USB 3.1 Type-A, porta Surface Connect, due altoparlanti, jack audio, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo e 5G (nanoSIM e eSIM).

Il Surface Laptop 5G integra un sistema con sei antenne che modifica dinamicamente percorso e potenza del segnale in base al modo in cui viene usato. Consente inoltre il passaggio rapido tra reti Wi-Fi e 5G. Microsoft ha verificato le elevate prestazioni effettuando test sul campo con oltre 100 operatori mobile in oltre 50 paesi. Il prezzo della configurazione base (Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB e Wi-Fi + 5G) è 1.799,99 dollari.