Windows 11: nuove impostazioni per il mouse

Mentre viene avviata la distribuzione pubblica del pacchetto KB5037853, nel corso delle ultime ore, Microsoft ha rilasciato anche la nuova build 26227 di Windows 11 nel canale Canary e, come solitamente avviene in questi casi, vi sono alcune feature che in un primo momento possono passare inosservate. È questo il caso delle nuove opzioni per l’utilizzo del mouse che sono state aggiunte nella sezione Impostazioni del sistema operativo.

Windows 11: nuove voci in Impostazioni per gestire il mouse

Attualmente, la versione pubblica di Windows 11 richiede di accedere al vecchio Pannello di controllo per modificare alcune impostazioni comuni relative al mouse, come il miglioramento della precisione del puntatore del mouse e la direzione di scorrimento.

Considerando però che Microsoft ha fatto di tutto per cercare di mettere da parte il vecchio Pannello di controllo, riuscire a trovare la sezione giusta può rappresentare una gran bella sfida per un utente alle prime armi. Con la build 26227, però, le cose cambiano.

È stato infatti individuato n ID funzione che, una volta abilitato, permette di aggiungere due interessanti opzioni alla sezione Impostazioni di Windows 11 mediante cui poter gestire il mouse: l’interruttore “Enhance Pointer Precision” e il menu a discesa “Scroll direction”.

La prima opzione consente di gestire l’accelerazione del cursore, cosa che i videogiocatori spesso vogliono disattivare, specialmente negli sparatutto in prima persona. La seconda opzione consente invece di intervenire sulla rotella di scorrimento.

Attualmente, per abilitare queste modifiche occorre usare l’app ViVeTool, procedendo nel seguente modo.

Avviare il Prompt dei comandi come amministratore. Passare alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD. Digitare vivetool /enable /id:50012660 e premere Invio. Riavvia il computer.

Successivamente, è sufficiente andare in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Mouse per provare le nuove opzioni.