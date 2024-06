Windows 11: novità delle build 22635.3785 e 26120.961

Microsoft ha rilasciato altre due versioni preliminari del sistema operativo per gli utenti iscritti al programma Insider. La build 22635.3785 del canale Beta è per Windows 11 23H2 e include novità per menu Start, Spotlight e Windows Share. La build 26120.961 del canale Dev è invece per Windows 11 24H2 e include una novità per Microsoft Store.

Build 22635.3785 e 26120.961 per Windows 11

La prima novità della build 22635.3785 per Windows 11 23H2 guarda il menu Start. Quando l’utente clicca con il tasto destro del mouse sulle app viene mostrata la jump list per quelle che supportano la funzionalità, come avviene per la barra delle applicazioni.

Microsoft ha inoltre avviato i test per una modifica di Windows Spotlight. Con un clic sull’icona con il tasto destro del mouse viene avviata l’esperienza Spotlight, con un doppio clic viene aperta la finestra a schermo pieno, mentre un singolo clic viene aperta la pagina su Bing corrispondente all’immagine.

Sfruttando la funzionalità Windows Share è possibile condividere i contenuti con uno smartphone Android. Ovviamente è necessario installare l’app Collegamento a Windows sullo smartphone e l’app Collegamento al telefono su PC.

L’ultima novità è in comune con la build 26120.961 per Windows 24H2. A partire dalla versione 22405 del Microsoft Store è possibile effettuare acquisti con Microsoft Wallet, utilizzando eventualmente le gift card ottenute tramite Microsoft Rewards.

La scorsa settimana è stato ritirato l’aggiornamento 24H2 di Windows 11 dal canale Release Preview (Microsoft non ha fornito spiegazioni). Gli Insider possono ancora accedere all’ultima versione nei canali Canary, Dev e Beta.