Windows 11 24H2 ritirato dal canale Release Preview

Con una decisione imprevista e dall’effetto temporaneo, Microsoft ha scelto di non rendere più disponibile la versione di anteprima dell’aggiornamento 24H2 per Windows 11 all’interno del canale Release Preview del programma Insider. La software house non ha confermato il motivo, ma con tutta probabilità è da ricercare nella presenza di bug e problemi piuttosto gravi segnalati dagli utenti.

Il canale Release Preview perde Windows 11 24H2

La fase di test riprenderà nelle prossime settimane, solo dopo aver apportato le correzioni necessarie. Il pacchetto, lo ricordiamo, sarà pubblicato per tutti nella seconda metà dell’anno (indicativamente nei mesi di settembre od ottobre), rappresentando l’update più importante del 2024 per il sistema operativo. Porterà con sé funzionalità inedite come Recall, abbandonando al tempo stesso definitivamente caratteristiche obsolete come l’assistente virtuale Cortana, il codec audio AC-3 e WordPad.

Il programma Insider di Windows 11, quello che permette agli utenti di ricevere in anteprima le nuove build della piattaforma, è strutturato in tre canali: Dev, Beta e Release Preview. Quest’ultimo (che ha accolto 24H2 il 22 maggio), il più stabile, rappresenta lo step precedente al rollout di un aggiornamento nella sua versione definitiva. Solitamente,

La conferma del ritiro è giunta da una nota aggiunto sul blog ufficiale a un post delle scorse settimane. Eccola in forma tradotta.

Stiamo temporaneamente mettendo in pausa la distribuzione della versione 24H2 di Windows 11 nel canale Release Preview. Riprenderemo il rollout nelle prossime settimane.

Come già scritto, si tratta con tutta probabilità di una decisione presa da Microsoft dopo aver analizzato le tante segnalazioni relative ai bug incontrati dagli utenti. In seguito all’installazione, molti hanno visto comparire una finestra di errore RunDLL (la software house ne è a conoscenza), altri si sono trovati a dover fare i conti con il blocco di applicazioni come Word e con il crash dei giochi Steam durante l’esecuzione.