Tails 6.14.1 migliora l'integrazione del browser Tor e altro

Gli sviluppatori hanno recentemente annunciato il rilascio di Tails 6.14.1, la nota distribuzione Linux incentrata sulla privacy. Come spiegato sempre dagli sviluppatori, durante i test di martedì era stato individuato un problema molto importante, che ha spinto a rilasciare questo aggiornamento minore per garantire agli utenti la migliore esperienza possibile.

Tails 6.14.1: tutti i cambiamenti dell’aggiornamento minore

Tails 6.14.1 migliora innanzitutto la tecnologia di confinamento di Tor Browser: in passato, gli utenti potevano salvare e leggere file solo da una selezione limitata di cartelle, ma con questo aggiornamento è ora possibile accedere liberamente a qualsiasi directory nella home o nell’archiviazione persistente direttamente dal browser. Ciò rende l’utilizzo del sistema ancora più intuitivo e flessibile, senza compromettere la sicurezza. Tale innovazione è stata resa possibile grazie a un’integrazione aggiornata con i portali desktop XDG in Flatpak, che ha permesso agli sviluppatori di perfezionare le misure di protezione mantenendo un’ottima usabilità.

Oltre a una maggiore libertà di accesso ai file, Tails 6.14.1 introduce poi anche miglioramenti alle funzionalità di accessibilità del Tor Browser. Ad esempio, la funzione “Testo Grande” è ora operativa all’interno dell’applicazione, la dimensione del cursore viene riconosciuta correttamente e i pulsanti di minimizzazione e massimizzazione sono tornati nella barra del titolo. La nuova versione include anche aggiornamenti significativi: Tor Browser passa alla versione 14.0.9, mentre il client Tor è stato aggiornato alla 0.4.8.16, ed è stato risolto un problema che causava il blocco della schermata di benvenuto dopo lo sblocco dell’archiviazione persistente. Sono inoltre stati corretti piccoli difetti visivi, come la definizione del bordo della finestra di Kleopatra su sfondo bianco, e un errore che si verificava chiudendo il controllo degli aggiornamenti dalla sezione “Informazioni su Tails”. Per un elenco completo delle modifiche, è possibile consultare la lista cambiamenti o l’annuncio ufficiale del rilascio.

Gli utenti che utilizzano Tails 6.0 o versioni successive possono aggiornare automaticamente a 6.14.1, come di consueto. In caso di problemi con l’aggiornamento automatico o se il sistema non si avvia correttamente, si consiglia di procedere con un aggiornamento manuale. Chi invece vuol eseguire una nuova installazione, può scaricare le immagini del sistema dal sito ufficiale.