Windows 11 24H2 è in download per i Copilot+ PC

Nel fine settimana, Microsoft ha annunciato attraverso le pagine del supporto ufficiale, la disponibilità di Windows 11 24H2 per i PC Copilot+, quelli con processori Snapdragon (X Plus e X Elite di Qualcomm). La novità è introdotta dall’aggiornamento KB5039239, quello che porta il sistema operativo alla nuova build 26100.863.

La versione 24H2 di Windows 11 è disponibile solo per i dispositivi Copilot+ PC.

I Copilot+ PC accolgono Windows 11 24H2

Coloro in possesso di un computer con CPU Intel o AMD possono al momento invece scaricare il prossimo grande aggiornamento della piattaforma solo in una sua forma non definitiva ed esclusivamente se iscritti al programma Insider, dove all’interno del canale Release Preview è appena stata rilasciata la build 26100.863.

Ricordiamo che, un paio di settimane fa, Microsoft aveva scelto di fermare il test, ritirando 24H2 senza alcun preavviso. La software house non ha mai fornito in via ufficiale una spiegazione. La scelta è con tutta probabilità da attribuire alla comparsa di gravi bug segnalati dagli utenti coinvolti, tali da compromettere l’esperienza.

Come si legge nel changelog, l’aggiornamento KB5039239 che porta la nuova versione di Windows 11 in esclusiva sui Copilot+ PC, introduce alcune correzioni. Sono quelle relative al volume dei dispositivi audio Bluetooth collegati in modalità wireless e ai giochi che impiegano il sistema anti-truffa BattlEye. È stata inoltre migliorata l’esperienza fornita da Copilot. Ora può essere aggiunto alla barra delle applicazioni e in grado di comportarsi come qualsiasi altra applicazione, offrendo, tra le altre cose, la possibilità di spostare, ridimensionare e ancorare la finestra.

Windows 11 24H2 sugli altri PC in autunno

Per chi ha un PC tradizionale, basato sui processori di Intel e AMD, il lancio rimane invece fissato indicativamente per l’autunno, tra il mese di settembre e ottobre. L’installazione dell’anteprima disponibile nel canale Release Preview è consigliata solo ai temerari, essendo soggetta a bug e ad altri malfunzionamenti.