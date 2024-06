Microsoft ripristina Windows 11 24H2 e rimuove Recall

Microsoft ha comunicato che Windows 11 24H2 è nuovamente disponibile per gli utenti iscritti al programma Insider. La distribuzione della versione più recente del sistema operativo, che include le nuove funzionalità IA per i Copilot+ PC, era stata sospesa il 7 giugno. Con l’ultima build disponibile nel canale Dev è stata invece rimossa la funzionalità Recall, come anticipato il 13 giugno.

Ritorna Windows 24H2, addio a Recall

Windows 11 24H2 è il “feature update” annuale che verrà installato sui primi Copilot+ PC in arrivo sul mercato dal 18 giugno. Tutti gli altri dispositivi riceveranno l’aggiornamento in autunno. Gli utenti iscritti al canale Release Preview del programma Insider potevano testare le novità (ad esclusione delle funzionalità IA) dallo scorso 22 maggio.

Senza fornire una chiara spiegazione, Microsoft ha rimosso Windows 11 24H2 dal canale Release Preview il 7 giugno. Probabilmente sono stati segnalati bug piuttosto gravi per una versione (build 26100.712) che doveva essere quasi pronta al lancio globale. Ora sembra che i problemi siano stati risolti. Ieri sera è stata avviata la distribuzione della nuova build 26100.863 nel canale Release Preview.

Windows 11 24H2 è anche disponibile nel canale Dev con la build 26120.961 (KB5038575). Windows Latest ha scoperto che questa versione preliminare non include Recall. La funzionalità è stata rimossa dopo le numerose critiche ricevute per quanto riguarda la sicurezza e la privacy.

Microsoft aveva anticipato alcune modifiche, tra cui la modalità opt-in per l’attivazione, l’obbligo di usare Windows Hello e la decifrazione “just in time” del database. L’implementazione di questi miglioramenti richiede tempo, quindi la funzionalità non sarà disponibile sui Copilot+ PC in vendita dal 18 giugno.