Windows 11: supporto Wi-Fi 7 nella build 26063

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 26063 di Windows 11 nel canale Canary del programma Insider. La principale novità è il supporto per lo standard Wi-Fi 7, approvato dalla Wi-Fi Alliance all’inizio di gennaio. Sarà disponibile anche agli utenti che effettuano l’aggiornamento dalla build 26058 del canale Dev.

Windows 11 supporta Wi-Fi 7

I dispositivi compatibili con Wi-Fi 7 sono ancora pochi, quindi lo standard raggiungerà la diffusione di massa non prima del 2025. Microsoft offrirà sicuramente il supporto in Windows 11 24H2, quindi gli Insider possono già testare la novità nella build 26063. L’azienda di Redmond ha elencato alcuni miglioramenti rispetto al precedente Wi-Fi 6/6E.

Wi-Fi 7, noto anche come Wi-Fi 802.11be EHT (Extremely High Throughput), offre un incremento di velocità e stabilità abbinati ad una riduzione di latenza e consumi. Grazie alla Multi-Link Operation (MLO) è possibile utilizzare bande multiple (2,4, 5 e 6 GHz) per evitare congestioni e mantenere la connessione. La velocità massima è circa quattro volte quella del Wi-Fi 6/6E e circa 6 volte quella del Wi-Fi 5.

I miglioramenti possono essere sfruttati durante lo streaming video, lo streaming dei giochi e le videoconferenze. Come detto, il supporto verrà quasi certamente incluso in Windows 11 24H2, insieme a quello per lo standard USB 80 Gbps (USB4 Version 2.0).

Nella build 26063 sono ovviamente incluse le 19 nuove azioni di Copilot, introdotte con la build 26058. A causa di un bug è stata invece disattivata l’icona animata aggiunta con la build 26052.

A proposito di Copilot, Microsoft ha comunicato che sulla versione web è ora disponibile la nuova sezione Blocco appunti (Notebook) con due colonne. A sinistra si può inserire il prompt, mentre a destra viene mostrata la risposta.