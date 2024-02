Windows 11: novità e miglioramenti nelle nuove build

Microsoft ha rilasciato le nuove build 26052.1000 e 26052.1100 (KB5035384) di Windows 11 per i canali Canary e Dev del programma Insider. Il passaggio dalle build 23000 alle build 26000 per il canale Dev è dovuto al cambio di versione del sistema operativo. Una delle novità è il supporto per il comando sudo. Ci sono inoltre miglioramenti per Copilot (non ancora disponibile in Italia).

Nuove build con novità e miglioramenti

Microsoft spiega che non c’è nessuna differenza tra le due build, ma è in futuro nel canale Canary saranno disponibili build con numeri più alti. Gli Insider iscritti al canale Dev riceveranno quindi tutte le funzionalità incluse nelle build Canary e verranno rimosse alcune app, tra cui WordPad. Nella pagina Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema viene ora indicata la versione 24H2 di Windows 11.

La novità principale delle build è il supporto per sudo. Il comando, noto agli utenti Linux, permette di elevare i privilegi. In pratica è un’alternativa all’avvio del prompt dei comandi con privilegi di amministratore. Deve essere attivato nelle impostazioni per sviluppatori.

Nelle nuove build sono state inoltre aggiunte funzionalità per il controllo delle protesi acustiche con Bluetooth Low Energy Audio e per testare i microfoni. Un’altra importante novità riguarda Copilot. L’icona all’estremità destra delle barra delle applicazioni cambierà per indicare che l’assistente può eseguire determinate azioni. Queste ultime verranno mostrate in un menu quando l’utente sposta il puntatore del mouse sull’icona.

In entrambe le build sono infine presenti le nuove versioni di Notepad (Blocco note) e Snipping Tool (Strumento di cattura).