Wi-Fi 7: inizia la rivoluzione, l'ennesima

Molti ancora non hanno completato la transizione a Wi-Fi 6 (o alla sua più recente evoluzione Wi-Fi 6E) ed ecco spuntare all’orizzonte i primi dispositivi Wi-Fi 7. Sono quelli certificati dalla Wi-Fi Alliance, come reso noto oggi dalla stessa organizzazione, con un comunicato che fa riferimento alla nascita formale di un nuovo standard per il futuro della connettività wireless.

Arrivano i primi dispositivi Wi-Fi 7

Tutto come previsto, dunque, in termini di tempistiche. Nel concreto, i vantaggi si manifesteranno sotto forma non solo di velocità nel trasferimento dei dati, ma anche di riduzione della latenza e nell’aumento dell’affidabilità del segnale, così da permettere una migliore gestione delle comunicazioni in ogni ambito, dalla produttività all’intrattenimento. Un’attenzione particolare è stata riservata anche all’ottimizzazione dei consumi, attraverso l’implementazione di accorgimenti che favoriscono il risparmio energetico.

Di quali dispositivi certificati si tratta? Sono quelli destinati al mercato dell’elettronica di consumo e in arrivo nel corso del 2024 ovvero smartphone, tablet, computer desktop e notebook, apparecchiature per la smart home e soprattutto router. Alcuni di questi, a dire il vero, sono già in vendita, come nel caso dei modelli TP-Link Deco BE19000 o Linksys Velop Pro 7, già lanciati, ma sprovvisti di certificazione.

Wi-Fi Alliance ha le idee ben chiare in merito agli ambiti nei quali sarà possibile beneficiare maggiormente dei passi in avanti compiuti dalla nuova tecnologia: realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mista, esperienze immersive di training in 3D, gaming, lavoro ibrido, Internet of Things nel campo industriale e automotive. Chiudiamo con le parole di Kevin Robinson, CEO e Presidente.