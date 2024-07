Nuovo router Iliad con WiFi 7 per i nuovi clienti fibra

Se sei stanco degli aumenti tariffari del tuo attuale fornitore Internet, o semplicemente non sei soddisfatto del servizio, c’è una novità per te. Iliad propone una promozione interessante: Fibra Iliad a 19,99 euro al mese per sempre invece di 24,99 euro. Questo prezzo speciale è riservato agli utenti mobile Iliad che hanno un’offerta telefonica a 9,99 euro con addebito automatico. Cosa rende questa offerta ancora più appetitosa? Il nuovo router iliadbox con tecnologia WiFi 7, che promette di rivoluzionare la tua esperienza di navigazione.

L’offerta include non solo il router di ultima generazione, ma anche chiamate illimitate in Italia e in oltre 60 Paesi.

Stabilità e velocità col nuovo router Iliad

Se pensi che tutto questo suoni troppo bello per essere vero, aspetta di sentire le specifiche tecniche. La fibra di Iliad offre una velocità di download fino a 5 Gbit/s (upload fino a 700 Mbit/s) nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON. Se vivi nelle zone raggiunte dalla tecnologia FTTH GPON, avrai comunque una velocità di download fino a 2,5 Gbit/s (upload fino a 500 Mbit/s). Per chi abita nelle aree bianche, la velocità massima raggiunta è di 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload.

Il vero asso nella manica è l’iliadbox con tecnologia WiFi 7. Grazie a questa novità tecnologica, puoi dire addio alle connessioni ballerine e ai fastidiosi buffering. Tutti i tuoi dispositivi troveranno stabilità e prestazioni superiori.

Per verificare se la tua casa è coperta da questa offerta imperdibile, puoi visitare la pagina dedicata sul sito di Iliad. Se la copertura c’è, e sei anche cliente mobile di Iliad con una tariffa di 9,99 euro al mese, il prezzo dell’abbonamento mensile sarà per te di 19,99 euro, per sempre. Quindi, che aspetti? La rivoluzione del Wi-Fi è adesso con il nuovo router Iliad.