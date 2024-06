Iliad ti porta la fibra direttamente a casa con WiFi 7

Se la tua attuale connessione ti fa sentire come se fossi tornato all’era del dial-up, e il buffering è il tuo nuovo nemico, è il momento di cambiare provider. Con l’Iliad Box, non solo risparmi, ma ottieni anche una connessione che non ti farà impazzire ogni venti minuti, grazie anche alla nuova tecnologia WiFi 7.

A soli 19,99€ al mese, per sempre, Iliad ti offre la connessione in fibra top di gamma direttamente a casa tua. Con un prezzo così, ci si aspetterebbe di trovare qualche trappola, ma invece niente sorprese nascoste. Normalmente, l’offerta sul sito è di 24,99€, quindi quello su cui stai per mettere le mani sopra è davvero un affare d’oro.

Navigare con WiFi 7: l’esperienza Iliad a un prezzo pazzesco

Lavoro in smart working, studi universitari online o semplicemente contenuti in streaming: Iliad ha pensato a tutto. Per rendere il passaggio ancora più piacevole, c’è anche la comoda app per gestire tutti i servizi direttamente dal tuo smartphone.

Ecco il pezzo forte: il router con la nuova tecnologia avanzata. Questo piccolo gioiello in comodato d’uso ti farà dimenticare i problemi di connessione di una volta. Vuoi videochiamare la tua ragazza mentre guardi un film in streaming? Nessun problema. Con questa tecnologia, puoi fare tutto senza interruzioni.

Se vuoi evitare rimpianti futuri, il consiglio è di approfittare dell’offerta Iliad Box ora. Le promozioni del genere non restano in circolazione per sempre. Un salto di qualità della connessione internet con WiFi 7 potrebbe davvero cambiare il modo in cui vivi e lavori. L’offerta è limitata, quindi meglio non restare con le mani in mano.