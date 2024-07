Super veloce ed economica: è la fibra di Iliad con router WiFi 7

Super veloce ed economica: non stiamo parlando di ipotesi, ma di realtà con la fibra di Iliad. Per soli 19,99 euro al mese, dimentica la lentezza e abbraccia la velocità supersonica garantita adesso dal router WiFi 7. Non stiamo parlando della solita promozione temporanea, perché il canone mensile sarà tale per sempre, o almeno finché non deciderete di cambiare fornitore. Ma chi vorrebbe?

Il futuro di Iliad è già qui e si chiama iliadbox, il router che sembra uscito da un film di fantascienza. Non solo avrai una connessione che viaggia senza intoppi, ma potrai anche dire addio alle interferenze. Se pensi che questo sia tutto, tieniti forte: le chiamate sono illimitate, sia in Italia che verso oltre 60 destinazioni internazionali. Puoi chiacchierare senza più guardare l’orologio.

Super veloce ed economica: la fibra di Iliad ti cambia la vita

La parola “limite” con Iliad non esiste. A seconda della tecnologia disponibile nella tua zona, potrai navigare a una velocità di download che raggiunge i 5 Gbit/s e un upload fino a 700 Mbit/s con la tecnologia FTTH EPON. Se, invece, vivi in una zona con FTTH GPON, il download arriva fino a 2,5 Gbit/s e l’upload fino a 500 Mbit/s.

Se sei un residente nelle cosiddette zone bianche? Nessun problema, Iliad ha pensato anche a questo, con velocità fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload. Tutto questo, ricordiamo, a 19,99 euro al mese. Per sempre.

Per scoprire la copertura nella tua area, visita al sito ufficiale di Iliad ed effettua la verifica. Successivamente, una volta provata la velocità Iliad, non vorrai più tornare indietro. Perché accontentarsi di meno, quando si può avere il massimo a un prezzo così conveniente? La fibra super veloce ed economica di Iliad è realtà!