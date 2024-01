Wi-Fi 7 in arrivo: connessioni più veloci e stabili

Il Wi-Fi 7, la prossima generazione di Wi-Fi, sarà presto disponibile con l’obiettivo principale di migliorare le prestazioni e la stabilità della connessione. Rispetto alle versioni precedenti, focalizzate sull’aumento della velocità e della capacità di trasmissione dati, il Wi-Fi 7 darà priorità alla riduzione della latenza e all’affidabilità del segnale.

Questo permetterà di ottenere esperienze wireless più fluide e reattive per applicazioni emergenti come realtà virtuale, giochi online e automazione industriale. Carlos Cordeiro, Intel Fellow e CTO per la connettività wireless, afferma che il Wi-Fi 7 è una risposta all’evoluzione delle esigenze e delle aspettative degli utenti della tecnologia wireless.

Come funziona il Wi-Fi 7

Il Wi-Fi 7 si basa su alcune caratteristiche innovative, tra cui il Multiple Link Operation (MLO). L’MLO permette di distribuire i dati su più canali all’interno di una singola banda di frequenza o su più bande di frequenza. Questa caratteristica migliora la resistenza del segnale alle interferenze, riduce la latenza e aumenta l’affidabilità.

Un’altra caratteristica interessante è l’aumento della dimensione dei canali da 160 megahertz a un massimo di 320 MHz, che offre una maggiore capacità di throughput. Tuttavia, la disponibilità dei canali a 320 MHz dipende dalle allocazioni regionali delle frequenze. Per questo, il Wi-Fi 7 usa la punteggiatura, che consente ai dispositivi di mitigare le interferenze e di mantenere un’ampiezza di canale efficiente.

Quando arriverà?

La prossima generazione di Wi-Fi sarà lanciato ufficialmente nel primo trimestre del 2024, quando la Wi-Fi Alliance certificherà i prodotti wireless che rispettano gli standard del settore in termini di sicurezza, interoperabilità e protocolli dei dispositivi. Allo stesso tempo, l’IEEE ratificherà il nuovo standard 802.11be come complemento alla certificazione Wi-Fi 7.

Alcuni produttori hanno già lanciato router, chipset e periferiche compatibili con la nuova generazione di Wi-Fi prima della certificazione ufficiale. Tra questi, ci sono molti smartphone compatibili, come il nuovo Xiaomi 14, e router come il TP-Link Deco BE85.

Andy Davidson di Qualcomm spiega che le aziende lavorano spesso partendo da bozze di standard IEEE precedenti, una volta identificate le caratteristiche e i requisiti chiave della prossima generazione di tecnologie wireless.

Il Wi-Fi 7 sarà seguito dal Wi-Fi 8, che è già in fase di sviluppo. “Mentre la Wi-Fi Alliance sta apportando gli ultimi ritocchi alla commercializzazione di una nuova generazione di Wi-Fi, gli organismi di standardizzazione come l’IEEE stanno già esaminando gli elementi che costituiranno la prossima generazione”, ha dichiarato il dirigente di Intel.