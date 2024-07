Quali sono le ultime novità di Iliad Box? Nuova offerta a 19,90 euro al mese

Iliad Box è l’offerta dell’operatore francese per la connessione di casa: a soli 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro, prezzo bloccato per sempre, puoi avere la fibra con una connessione fino a 5 Gbit/s, un router con tecnologia WiFi7, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 paesi all’estero e segreteria telefonica.

I vantaggi dell’offerta Iliad Box

Andiamo un po’ a vedere con un pratico elenco cosa puoi avere con Iliad Box a 19,90 euro al mese:

Iliad Box con tecnologia WiFi7 in comodato d’uso gratuito

in comodato d’uso gratuito Chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni estere

e verso più di 60 destinazioni estere Segreteria telefonica

Download fino a 5 Gbit/s e Upload fino a 700 Mbit/s nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON

Questa speciale offerta è riservata agli utenti Iliad Mobile con un’offerta voce+dati attiva da almeno 9,99 euro al mese: se non ce l’hai puoi subito attivare l’offerta mobile Giga 180 o Flash 250 in modo da poter avere la fibra a 19,99 euro al mese anziché 24,99 per sempre.

L’offerta è valida fino al 31 luglio: sei ancora in tempo per pensarci, ma ti suggeriamo di non aspettare troppo. Non vorrai mica perdere l’occasione di navigare alla massima velocità con Iliad Box?