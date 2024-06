Windows 11 24H2: supporto ARM per app e periferiche

Dallo scorso 18 giugno sono in vendita i primi Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus. Microsoft ha illustrato pubblicamente le nuove funzionalità IA (tranne Recall) di Windows 11 24H2. L’azienda di Redmond ha ora fornito interessanti dettagli sul supporto ARM per stampanti e altre periferiche, insieme ai miglioramenti per il gaming.

App, periferiche e gaming su PC ARM

Nella pagina di supporto sono presenti alcune FAQ che dovrebbero chiarire i principali dubbi e quindi convincere gli utenti ad acquistare un computer con processore ARM. Una delle incognite riguarda le app. Microsoft spiega che si possono installare la maggioranza delle app disponibili sui PC con processori x86.

Molti software popolari hanno una versione ARM nativa che offre le migliori prestazioni. Le altre funzionano ugualmente grazie all’emulatore Prism integrato in Windows 11 24H2. Ci sono tuttavia alcune limitazioni. In particolare non funzioneranno le app che non usano driver compatibili con l’architettura ARM, alcuni giochi con driver “anti-cheat” e antivirus (ci sono problemi anche con le VPN).

Microsoft ha inoltre confermato che Windows 11 24H2 su PC ARM supporta la maggioranza delle stampanti, in particolare quelle certificate da Mopria. Il funzionamento di altre periferiche è garantito solo se i driver sono integrati nel sistema operativo o se il produttore ha rilasciato una versione ARM.

Grazie all’emulatore Prism è possibile giocare a quasi tutti i titoli sul mercato. Il codice x86/x64 viene convertito al volo in codice ARM64. Le differenze in termini di prestazioni sono minime. Alcuni giochi supportano anche la funzionalità Automatic Super Resolution.

Come detto, non è garantito il funzionamento dei giochi che usano driver “anti-cheat”, in quanto non supportati dall’emulatore Prism. Microsoft ha avviato la collaborazione con gli sviluppatori e ora sono supportate le soluzioni BattlEye, Denuvo Anti-Cheat e Wellbia XIGNCODE3/UNCHEATER sui Copilot+ PC. L’elenco dei giochi compatibili viene aggiornato da Linaro.