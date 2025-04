Gli sfondi ufficiali per festeggiare i 50 anni di Microsoft

Microsoft compie 50 anni e festeggia, tra le altre cose, con una collezione di nuovi sfondi ufficiali: è possibile scaricare gratuitamente il pacchetto 50th Anniversary dal sito ufficiale Design. Al suo interno ci sono otto immagini, in due formati diversi, da appiccicare al desktop del PC.

I file sono JPG con dimensioni pari a 3840×2160 pixel e 3440×1400 pixel. Quanto raffigurato è chiaramente ispirato a grandi classici del sistema operativo Windows come nel caso di Mahjong e di Solitario, passatempi che hanno tenuto incollati gli utenti per decenni di fronte ai monitor.

Invitiamo a dare un’occhiata alla pagina dedicata ai 50 anni di Microsoft, che racconta le origini della Big Tech nata ormai mezzo secolo fa, da un’idea di Bill Gates e Paul Allen (scomparso nel 2018).

Nel 1975, gli amici d’infanzia Bill Gates e Paul Allen osarono sognare più in grande di quanto la realtà imponesse all’epoca, dando alle persone di tutto il mondo un modo completamente nuovo di vivere, lavorare e divertirsi. E mentre i tempi sono cambiati e la tecnologia è cambiata, il nostro sogno rimane lo stesso: dare a ogni persona sul pianeta gli strumenti per ottenere di più. Per celebrare questi ultimi 50 anni, stiamo ripercorrendo alcuni momenti iconici della nostra storia, condividendo alcune storie e celebrando tutte le cose straordinarie che hai fatto con la tecnologia Microsoft. Perché il cambiamento ha bisogno di creatori!