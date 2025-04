Windows 11, addio schermata blu della morte, ora è tutta nera

Cambio di look per la famosa schermata blu della morte di Microsoft, spesso abbreviata in BSOD. Ma molti utenti non sono affatto soddisfatti del suo nuovo aspetto.

Sebbene il BSOD non sia mai stato considerato un’esperienza positiva, la versione classica forniva una buona quantità di informazioni sulla causa del crash o dell’errore. In un certo senso, anche la nostalgia gioca un ruolo importante. Il BSOD fa parte di Windows dal 1990, anche se nel corso degli anni ha subito alcune modifiche.

La nuova schermata della morte di Windows diventa nera

Sembra che il BSOD stia tornando alla versione con sfondo nero, già vista in alcune prime versioni di Windows 11. Nella build 24H2, l’iconica emoji triste è scomparsa, sostituita da una schermata molto più semplice: uno sfondo nero con la scritta “Il dispositivo ha riscontrato un problema e deve essere riavviato“, seguita da un contatore di avanzamento e alcune righe con i codici di errore.

Non si tratta di una vera e propria riprogettazione, ma di una semplice modifica cromatica: invece di ripensare il layout, Microsoft ha sostituito lo sfondo blu con uno nero, mantenendo il resto della schermata praticamente invariato.

I critici della nuova versione dicono che assomiglia troppo alla schermata di aggiornamento di Windows – anch’essa con lo sfondo nero, testo breve e contatore di avanzamento – e non fornisce altrettante informazioni sull’errore. Dopotutto, la schermata blu della morte aveva un aspetto più desolato. Ma soprattutto, offriva un codice QR che gli utenti potevano scansionare per ottenere maggiori informazioni sul problema.

Quando arriva la nuova schermata BSOD nera

La modifica non è ancora stata distribuita a tutti gli utenti e alcuni sperano che Microsoft tenga conto del feedback e inverta la rotta. Molti sostengono che questo rappresenti un problema particolare per gli amministratori di sistema e IT, che non saranno in grado di risolvere i problemi con la stessa facilità a causa della mancanza di informazioni.