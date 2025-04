Microsoft spiega perché 365 è meglio di Office (o almeno ci prova)

Il gruppo di Redmond ha da sempre un rapporto difficile con la gestione degli upgrade: lo dimostrano la frammentazione del sistema operativo Windows e le difficoltà nel convincere molti a effettuare il passaggio da W10 a W11. Su un altro fronte, quello della suite per la produttività, sta provando a spiegare gli utenti Office i vantaggi derivanti dall’adozione di Microsoft 365.

Il passaggio da Office a Microsoft 365 conviene?

L’impresa potrebbe non essere semplice. Chi sta utilizzando software come Word, Excel e PowerPoint acquistati con una licenza perpetua potrebbe ritenere non conveniente mettere di nuovo mano al portafogli per sottoscrivere un abbonamento premium che andrà poi rinnovato ogni anno.

Il tentativo di Microsoft prende forma con un post pubblicato sul blog ufficiale di 365. La firma è quella di Bryan Allen (Director, SMB Product Marketing). Ne riportiamo un paio di passaggi in forma tradotta.

In qualità di leader di una piccola o media impresa, potresti aver investito in Microsoft Office anni fa tramite una licenza perpetua o una versione “on-premises”, per dotare il tuo team di app di produttività essenziali come Word, Excel e PowerPoint. Nel corso degli anni, questi strumenti familiari si sono radicati nelle tue operazioni quotidiane, così tanto che non riesci a immaginare di lavorare senza di loro.

Questa era la premessa. Segue l’opera di convincimento, facendo leva sulle potenzialità del cloud, di una soluzione all-in-one e su altri benefit esclusivi.

Tuttavia, potresti aver iniziato a notare delle limitazioni. Le tue app sono bloccate sul desktop, limitando la produttività ogni volta che sei lontano dall’ufficio. Non puoi accedere facilmente ai tuoi file o collaborare quando lavori da remoto o sei in viaggio, creando inutili attriti per il tuo team. Forse hai visto le spese IT della tua azienda aumentare gradualmente quando hai aggiunto soluzioni separate per email, archiviazione file e riunioni virtuali.

Il post prosegue poi con i risultati di una ricerca commissionata per dimostrare la propria tesi. Non siamo comunque certi che Microsoft otterrà quanto sperato, almeno non in tempi brevi. A proposito di Office, ricordiamo che poco più di un mese fa è stata avvistata in fase di test una versione gratuita del pacchetto, supportata dalla pubblicità.