Microsoft Office gratis su Windows, ma con la pubblicità

Colpo di scena in casa Microsoft: dopo aver aumentato il prezzo dell’abbonamento a Microsoft 365 (giustificandolo con l’aggiunta di esperienze AI), ora il colosso di Redmond fa marcia indietro. Gli utenti Windows potranno usare le app Office gratuitamente, anche se con qualche “ma”.

Office gratuito su Windows 10 e 11, con alcune limitazioni e la pubblicità

La novità è saltata all’occhio di alcuni utenti: ora è possibile usare Word, Excel e PowerPoint su Windows senza una licenza. Al primo avvio, invece di chiedere di accedere con un account Microsoft, appare un pulsante “Salta per ora”. Cliccando, si arriva a un’altra finestra con l’opzione “Continua gratuitamente”. Non sono richiesti Microsoft 365 o la licenza.

Cosa si ottiene con questa versione gratuita? Quasi tutto. La maggior parte delle funzioni sono disponibili e si possono visualizzare e modificare i documenti senza grosse limitazioni. C’è però un primo paletto: Microsoft permette di salvare i file solo su OneDrive. Niente salvataggi locali o modifiche a file locali (prima bisogna caricarli su OneDrive).

E poi c’è la pubblicità. Una bella barra laterale con annunci farà capolino nelle app gratuite. Come liberarsene? Semplice: sottoscrivendo un abbonamento a Microsoft 365. Un trucchetto nemmeno troppo velato per spingere gli utenti verso la versione a pagamento.

Ma quali sono le funzioni che mancheranno nella versione gratuita? Eccone alcune: dettatura, componenti aggiuntivi, spaziatura delle righe, ombreggiatura, bordi, copertina, tabelle, forme, icone, SmartArt, grafici, video online, segnalibri, riferimenti incrociati, intestazione, piè di pagina… e la lista continua. Insomma, niente di trascendentale, ma qualche rinuncia andrà fatta.

Un test per pochi (per ora)

Al momento, sembra che Microsoft stia testando questo nuovo piano con un gruppo limitato di utenti e Paesi. Non tutti riescono ad accedere alla versione gratuita: in alcuni casi, al posto di “Salta per ora” appare “Chiudi Word”. Questo potrebbe spiegare perché Microsoft non abbia ancora fatto annunci ufficiali.