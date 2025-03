Microsoft festeggia i 50 anni, evento Copilot in streaming

Il 4 aprile 2025 sarà una data memorabile per Microsoft. L’azienda di Redmond celebra i suoi primi 50 anni con un evento speciale, e ha deciso di condividere i festeggiamenti con tutti noi. Il 50th Anniversary Copilot Event sarà trasmesso in diretta streaming alle 17:30 (ora italiana).

50° anniversario di Microsoft con evento dedicato a Copilot e non solo

Non sarà una festa qualunque. Per il 50° anniversario di Microsoft, si alterneranno sul palco Satya Nadella, CEO di Microsoft, Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, e tanti altri leader passati e presenti dell’azienda. Insomma, il gotha di Redmond al gran completo. Per ripercorrere la sua storia, Microsoft ha creato una timeline interattiva che chiunque può esplorare. E per chi vuole fare un tuffo nel passato ancora più immersivo, può visitare il sito dedicato, con foto iconiche e aneddoti imperdibili.

Microsoft non dimentica le sue radici. Per ringraziare la regione di Puget Sound, dove l’azienda si è trasferita nel lontano 1979, Microsoft ha lanciato un’iniziativa speciale. Ben 50 persone impegnate attivamente nel migliorare la comunità – chiamati “changemaker” – riceveranno una sovvenzione di 50.000 dollari ciascuno. Lo scopo è aiutarli a portare avanti progetti legati al territorio, per rafforzare l’impatto positivo nella regione che ha visto nascere e crescere l’azienda.

Festeggiamenti in grande stile

Per unirsi ai festeggiamenti, Microsoft ha pensato a tutto. Sfondi esclusivi per Teams, wallpaper anniversario per Windows e mobile, una collezione di asset in Clipchamp e Designer. E per i fan più accaniti, il merchandising ufficiale propone tote bag, felpe, spille e molto altro.

Ma Microsoft non si accontenta di festeggiare. Vuole entrare nel Guinness dei Primati con il maggior numero di utenti che completano una lezione online sull’intelligenza artificiale in 24 ore. Per saperne di più sul Microsoft AI Skills Fest, basta cliccare qui.