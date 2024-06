Qualcomm Snapdragon X: dettagli dell'architettura

A partire da domani arriveranno sul mercato i primi Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus. Qualcomm ha fornito tutti dettagli sull’architettura dei SoC in grado di eseguire localmente le nuove funzionalità IA di Windows 11. Microsoft punta molto sulla partnership con l’azienda californiana per incrementare le vendite del sistema operativo, in attesa del lancio dei chip AMD Ryzen AI 300 e Intel Lunar Lake.

Architettura Snapdragon X in dettaglio

Lo Snapdragon X Elite è stato annunciato il 24 ottobre 2023. Lo Snapdragon X Plus è stato invece annunciato il 24 aprile 2024, insieme alle principali specifiche dei quattro modelli che verranno integrati nei notebook degli OEM, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e Samsung.

I tre componenti principali dei SoC di Qualcomm, realizzati da TSMC con processo a 4 nanometri, sono la CPU Oryon, la GPU Adreno X1 e la NPU Hexagon. Oryon è basata su Phoenix, chip progettato da Nuvia, acquisita da Qualcomm nel 2021 (Arm ha presentato una denuncia per violazione delle licenze). Ha un massimo di 12 core suddivisi in tre cluster da quattro. Sono tutti core “performance”, quindi non ci sono core “efficiency”, ma solo due core possono aggiungere la massima frequenza di 4,2 GHz in modalità turno. Ogni cluster ha 12 MB di cache L2 condivisa tra i quattro core.

La CPU ha inoltre 6 MB di cache L3 e supporta fino a 64 GB di RAM LPDDR5X-8448 con bus a 128 bit, quindi la larghezza di banda è 135 GB/s. Le maggiori prestazioni si ottengono con applicazioni ARM native, ma Qualcomm e Microsoft hanno sviluppato l’emulatore x86 Prism che offre prestazioni paragonabili (anche nell’esecuzione dei giochi).

La GPU Adreno X1 supporta DirectX 12.1/11, Vulkan 1.3, OpenCL 3.0 e ray tracing in tempo reale. È costituita da 6 shader processor per un totale di 1.536 ALU FP32 con frequenza massima di 1,5 GHz. Può offrire prestazioni fino a 4,6 TFLOPS. Non ci sono molti dettagli sulla NPU Hexagon. Può aggiungere 45 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), sufficienti per l’elaborazione on-device delle funzionalità IA di Windows 11.

In base ai test pubblicati da Qualcomm, sia la CPU Oryon che la GPU Adreno X1 superano nettamente i concorrenti Intel e AMD in termini di efficienza (rapporto tra prestazioni e consumi). I primi chip per Copilot+ PC sembrano promettenti, ma il successo dipenderà anche dalla disponibilità delle applicazioni.