iOS 19: svelato il presunto nuovo design

Al debutto ufficiale di iOS 19, previsto in occasione della WWDC 2025 di giugno prossimo, non manca ormai molto, ma nel mentre iniziano a emergere le prime indiscrezioni concrete sul nuovo sistema operativo. A tal riguardo, il canale YouTube Front Page Tech, condotto da Jon Prosser, ha pubblicato un nuovo video, visibile dopo il salto, in cui sono mostrati una serie di render basati su immagini reali del sistema operativo fornite da fonti interne ad Apple.

iOS 19: ecco che “faccia”avrà

Il primo impatto visivo con iOS 19 è quello che Apple sta lavorando a un’interfaccia “glass-like”, ispirata a visionOS, il sistema operativo del Vision Pro, con trasparenze accentuate, effetti di luce dinamici e elementi UI che risultano essere quasi “liquidi” al tocco.

La novità che salta maggiormente all’occhio sono le icone delle app rotonde. Attualmente si presentano come più rotolone, ma non è ancora chiaro se il colosso di Cupertino opterà per un design completamente circolare o manterrà una forma intermedia.

iOS 19 introdurrebbe anche una nuova barra di navigazione a forma di pillola, visibile in molte app native come App Store, Musica, TV, Messaggi e Telefono. Nella scheda di ricerca, ci sarebbe una barra di ricerca allungata, con un tasto circolare laterale per tornare rapidamente alla barra principale.

Sono state approvate modifiche anche alle animazioni, con transizioni più fluide durante lo switch tra le schede.

Tra le altre modifiche segnalate vi sono angoli più arrotondati per i menu Haptic Touch, slider di volume e luminosità ridisegnati nel Centro di Controllo, nuovi prompt di autorizzazione per l’accesso a fotocamera e microfono, toggles delle Impostazioni più sottili e tastiera rivisitata con un design più leggero e moderno.

Inoltre, Apple starebbe sperimentando un leggero effetto luce sugli elementi principali della schermata di blocco. Quando l’iPhone viene inclinato, questi “scintillano” leggermente.