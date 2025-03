iOS 19 offrirà il più grande redesign, Gurman conferma

Ebbene sì, iOS 19 offrirà un redesign totale dell’interfaccia, come già anticipato nei giorni precedenti, ma la peculiarità del nuovo sistema operativo sarà anche e soprattutto quella che si tratterà del più grande restyling della storia di Apple. A informare della cosa è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloombeg, con la sua consueta newsletter “Power On”.

iOS 19: interfaccia con principi di progettazione di visionOS

Il noto giornalista ha infatti riferito che il colosso di Cupertino sta lavorando a uno dei più grandi rinnovamenti software della sua storia. Con iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16, l’azienda intende unificare il design tra tutte le piattaforme prendendo spunto da visionOS, il sistema operativo del Vision Pro.

“Le nuove interfacce adotteranno i principi di progettazione introdotti in visionOS, il software per il visore Vision Pro di Apple. Ciò include una maggiore trasparenza e nuovi tipi di finestre e pulsanti, e questo dovrebbe rendere tutti i dispositivi Apple più coerenti e familiari” ha scritto Mark Gurman.

Da notare che il design più trasparente di iOS 19 è già trapelato per l’app Fotocamera e il nuovo look probabilmente si estenderà alle notifiche e altro ancora.

Da tenere presente che più fonti hanno già sostenuto che iOS 19 introdurrà cambiamenti di design simili a visionOS, per cui ci sono buone probabilità che tutto ciò vada effettivamente a verificarsi.

Apple dovrebbe annunciare iOS 19 al WWDC 2025 a giugno, con la prima beta per sviluppatori rilasciata poco dopo il keynote. Il rilascio per il grande pubblico è invece atteso per settembre, insieme alla serie iPhone 17.