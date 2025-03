Restyling completo in arrivo con iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16?

L’arrivo della prossima generazione di sistemi operativi Apple potrebbe portare con sé un restyling completo dell’interfaccia. A lanciare l’ipotesi è il solito Mark Gurman di Bloomberg, una fonte da sempre ben informata e affidabile per quanto riguarda le novità messe in cantiere dalla mela morsicata. Il progetto, stando a quanto trapelato, sarebbe in fase di lavorazione già da alcuni mesi.

iOS, iPadOS e macOS: restyling entro il 2025?

Le piattaforme interessate sarebbero dunque iOS 19 per la linea iPhone, iPadOS 19 per i tablet della gamma iPad e macOS 16 per i computer Mac, al debutto su larga scala nel corso dell’autunno. L’annuncio ufficiale potrebbe quindi giungere a inizio giugno, in occasione dell’evento WWDC 2025 rivolto principalmente agli sviluppatori. Al momento utilizzare il condizionale è d’obbligo, in attesa di conferme o smentite.

L’obiettivo del gruppo di Cupertino sarebbe quello di uniformare l’esperienza offerta agli utenti all’interno di tutto l’ecosistema, semplificando lo stile delle icone, dei menu, dei pulsanti e delle applicazioni, offrendo così modalità di interazione più semplici e intuitive.

Secondo Gurman, l’intenzione sarebbe quella di ispirarsi al lavoro già svolto con visionOS, la piattaforma sviluppata per il visore Vision Pro.

Una mossa di questo tipo, a conti fatti una sorta di refresh, consentirebbe alla società di generare una nuova attrattiva nei confronti degli utenti, contribuendo così a spingere le vendite dei suoi prodotti, nonostante i problemi con i quali l’azienda si sta trovando a dover fare i conti, anche in termini di vendite. In particolare, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile reset completo per i lavori fin qui portati avanti sulla nuova versione dell’assistente virtuale Siri, poiché i risultati raggiunti non sarebbero stati ritenuti soddisfacenti.

Restando in tema, ricordiamo che le funzionalità di intelligenza artificiale racchiuse all’interno della suite Apple Intelligence faranno il loro debutto ufficiale anche in Italia nel corso del mese di aprile.