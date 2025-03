Apple deve consentire il sideloading in Brasile

Nuova puntata dello scontro legale tra Apple e Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE), l’autorità antitrust del Brasile. Un giudice ha ordinato di consentire il sideloading delle app su iOS entro 90 giorni. In pratica, come imposto in Europa dal Digital Markets Act, l’azienda di Cupertino deve aprire le porte agli store alternativi.

La scusa del poco tempo non è valida

La vicenda nasce dalla denuncia presentata nel 2022 da Mercado Libre, azienda proprietaria dell’omonima piattaforma di e-commerce. A fine novembre 2024, CADE aveva imposto ad Apple due modifiche al suo store entro 20 giorni: inserimento di link nelle app per indicare metodi di pagamento esterni e installazione delle app da store alternativi. Un giudice ha però sospeso l’applicazione dell’ingiunzione in quanto il caso meritava un esame più approfondito.

Apple ha dichiarato che le modifiche non erano urgenti, che non potevano essere implementate in 20 giorni e che avrebbero causato danni economici al suo business. Un altro giudice ha ripristinato l’ingiunzione originaria portando la scadenza a 90 giorni, affermando che le modifiche possono essere annullate se l’esito finale del processo sarà favorevole ad Apple. Rimane in vigore anche la sanzione di circa 40.000 dollari al giorno in caso di inosservanza dell’ingiunzione.

Secondo il giudice, i tre mesi sono sufficienti per implementare le modifiche. Simili obblighi sono stati già rispettati in altri paesi da Apple senza nessun impatto significativo o danno irreparabile per il modello di business. Un portavoce dell’azienda californiana ha comunicato che la decisione verrà impugnata: