Bug Instagram: utenti etichettati come AI, condivisione bloccata

Un nuovo bug di Instagram confonde gli utenti reali con l’AI e blocca la condivisione dei Reel. Per fortuna il problema si risolve semplicemente facendo logout e login, ma la causa è ancora sconosciuta.

Instagram impazzisce: amici diventano bot AI e non permette la condivisione dei Reel

All’inizio alcuni utenti hanno notato che i contatti più frequenti non apparivano più nella lista. Poi, quando provavano a cercarli digitando il nome nella barra di ricerca, non saltava fuori niente. La cosa più strana è che per il resto l’app funzionava normalmente. L’unico segnale che qualcosa non andava era l’icona della fotocamera nelle chat era cambiata da rosa con il simbolo bianco a blu con il bordo nero.

La svolta è arrivata per caso. Invece di usare il solito tasto “Condividi” diretto, qualcuno ha provato a fare il giro lungo: pulsante “Condividi” generale, poi scegliere “Messaggi di Instagram” dal menu. E lì, miracolo: i contatti spariti sono tornati visibili. Ma sotto il loro nome c’era la scritta “AI”. Quella parolina è stata la chiave di tutto. Hanno cercato su Google “Instagram contatti etichetta AI” e bingo, su Reddit c’erano centinaia di persone con lo stesso identico problema. Quella misteriosa etichetta “AI” era il pezzo del puzzle che mancava per capire cosa diavolo stava succedendo.

La soluzione

Nel thread dedicato su Reddit, moltissimi utenti hanno confermato di aver vissuto la stessa esperienza negli ultimi giorni. Contatti familiari improvvisamente etichettati come “AI”, impossibilità di condividere contenuti, icone con un colore diverso. Fortunatamente, tra i commenti c’era anche la soluzione. Un semplice logout seguito dal login risolve completamente il problema.

Dopo aver fatto logout e login, tutto torna normale. I contatti ricompaiono, le etichette “AI” spariscono, l’icona della fotocamera torna rosa e la condivisione di Reel riprende a funzionare perfettamente.

E Meta tace…

Nonostante centinaia di segnalazioni su Reddit e l’evidente diffusione del problema, non c’è stata praticamente nessuna copertura mediatica della questione. Meta non ha ancora risposto alle richieste di commenti sul bug, né ha riconosciuto ufficialmente la sua esistenza. Non sappiamo cosa l’abbia causato, se sia legato a qualche aggiornamento dell’algoritmo di riconoscimento AI, o se sia semplicemente un errore di programmazione.

Il fatto che il problema sembri essere apparso simultaneamente per molti utenti suggerisce un aggiornamento lato server andato male, piuttosto che un problema localizzato sui singoli dispositivi.