Instagram aumenta la durata dei Reel fino a 3 minuti

Poche ore prima del blackout di TikTok negli Stati Uniti, Adam Mosseri ha comunicato una novità per Instagram che potrebbe attirare gli utenti del social network concorrente. L’azienda di Menlo Park ha incrementato la durata massima dei Reel a 3 minuti. È stato anche cambiato il layout dei contenuti da quadrato a rettangolare.

Aumenta la durata massima dei Reel

Da oggi non è più possibile accedere a TikTok. Anche se non previsto dalla legge, ByteDance ha deciso di staccare temporaneamente la spina in attesa dell’intervento di Donald Trump (non prima di domani). Apple e Google hanno rimosso l’app dai rispettivi store. Gli utenti statunitensi avevano già avviato la ricerca di un’alternativa. Tra le preferite c’è RedNote, ma i “rifugiati di TikTok” potrebbero ora scegliere Instagram, sicuramente più popolare negli Stati Uniti.

In vista dell’imminente scadenza del 19 gennaio (data entro la quale ByteDance doveva vendere TikTok), Meta ha annunciato tre novità. La prima non è piaciuta tutti. Nella scheda dei Reel è stata aggiunta una sezione (in alto a destra) che mostra i video ai quali gli amici hanno messo un like o aggiunto un nota.

Anche la seconda riguarda i Reel. La durata massima dei video è stata aumentata da 90 secondi a 3 minuti. Si tratta di un chiaro invito agli utenti che non possono più accedere a TikTok. Adam Mosseri sottolinea che l’incremento permetterà di condividere storie più lunghe.

L’ultima novità è di tipo estetico. I contenuti sono stati sempre mostrati in un layout con griglie di forma quadrata nel profilo. Ora foto e video hanno un formato rettangolare (rapporto di aspetto 4:5) e sono mostrati in verticale (qui c’è un esempio).

Nelle prossime settimane si scoprirà se questi cambiamenti sono stati apprezzati dagli utenti, considerate anche le critiche ricevute da Meta per l’eliminazione del fact-checking di terze parti (al momento solo negli Stati Uniti).