TikTok offline negli USA, app rimossa dagli store

TikTok non è più accessibile negli Stati Uniti. Come anticipato ieri, l’azienda cinese ha staccato la spina al social network. Apple e Google hanno rimosso l’app dai rispettivi store per rispettare la legge. Donald Trump ha dichiarato che “molto probabilmente” estenderà la scadenza di altri 90 giorni. Nel frattempo è arrivata un’offerta di acquisto da parte di Perplexity AI.

TikTok inaccessibile per un giorno?

Intorno alle ore 21:00 di ieri sera (le 2:00 di oggi in Italia), gli utenti statunitensi hanno visto questo messaggio all’avvio dell’app e sul web:

Una legge statunitense che vieta TikTok entrerà in vigore il 19 gennaio e ci costringerà a rendere temporaneamente non disponibili i nostri servizi. Stiamo lavorando per ripristinare il nostro servizio negli Stati Uniti il ​​prima possibile e apprezziamo il vostro supporto.

Circa un’ora dopo è apparsa una nuova versione del messaggio:

Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Sfortunatamente, ciò significa che per ora non puoi usare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica.

Trump ha infatti dichiarato che molto probabilmente firmerà un ordine esecutivo per posticipare l’applicazione della legge di altri 90 giorni, ma ciò non accadrà prima del 20 gennaio. Ciò significa che il social network non sarà accessibile per almeno un giorno. Gli utenti possono però scaricare i dati.

ByteDance ha messo offline anche CapCut, Lemon8 e Marvel Snap. Quest’ultimo è un card game sviluppato da un’azienda californiana (Second Dinner), ma pubblicato da Nuverse, una sussidiaria di ByteDance.

Apple e Google hanno rimosso l’app di TikTok dai rispettivi store. L’azienda di Cupertino ha pubblicato l’elenco di tutte le app sviluppate da ByteDance che non possono essere più scaricate e aggiornate dagli utenti statunitensi e dagli utenti non statunitensi che si recano negli Stati Uniti: TikTok, TikTok Studio, TikTok Shop Seller Center, CapCut, Lemon8, Hypic, Lark – Team Collaboration, Lark – Rooms Display, Lark Rooms Controller, Gauth: AI Study Companion e Marvel Snap.

Quando mancavano poche ore alla scadenza, CNBC ha confermato che è arrivata un’offerta di acquisto da Perplexity AI. L’obiettivo della startup californiana è integrare le funzionalità video di TikTok del suo motore di ricerca AI. Gli attuali investitori di ByteDance manterranno le loro quote azionarie.