Trump ritarderà il ban, ma TikTok deve essere venduta (update)

Gli utenti statunitensi non possono più usare TikTok e l’app è stata rimossa dagli store di Apple e Google. Donald Trump ha comunicato su Truth Social che firmerà domani un ordine esecutivo per posticipare l’applicazione della legge, confermando però che la piattaforma deve essere venduta. Nel frattempo, il nuovo Presidente invita tutte le aziende interessate a ripristinare l’accesso.

Trump propone una joint venture

Trump chiede alle aziende di non lasciare TikTok offline. L’ordine esecutivo di domani garantirà l’assenza di responsabilità per le aziende che non rispetteranno la legge. Il Presidente promette quindi che non riceveranno sanzioni. Il post è stato pubblicato con qualche ora di ritardo (alle 16 di oggi) perché ByteDance ha già “spento” il social network, mentre Apple e Google hanno rimosso l’app dai rispettivi store.

Trump scrive inoltre che l’ordine esecutivo estenderà il periodo di tempo prima dell’applicazione della legge, ma la legge ha già prodotto i suoi effetti. Il Presidente suggerisce come soluzione una joint venture al 50% tra gli attuali o i nuovi proprietari e il governo statunitense.

Trump è stato però smentito sia dallo speaker repubblicano della Camera dei Rappresentanti che da due senatori repubblicani. L’estensione di 90 giorni è possibile solo in caso di vendita.

La disattivazione di TikTok doveva interessare solo gli Stati Uniti. Invece alcuni utenti che non vivono negli Stati Uniti hanno segnalato l’impossibilità di accedere al social network. Ciò è dovuto al fatto che, quando hanno creato un account, si trovavano negli Stati Uniti. Quindi è inutile usare una VPN. L’unica soluzione è quella di creare un nuovo account.

Aggiornamento: in seguito alla rassicurazione fornita da Trump, TikTok ha ripristinato il servizio negli Stati Uniti, annunciando che lavorerà con il Presidente per trovare una soluzione a lungo termine. Al momento, l’app non è ancora disponibile sugli store di Apple e Google.