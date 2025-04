Footnotes sono le note della collettività di TikTok

Il destino di TikTok negli Stati Uniti non è ancora noto. Nel frattempo, l’azienda cinese continua ad annunciare funzionalità per il popolare servizio. Gli utenti statunitensi potranno usare le Footnotes per aggiungere contesto ai video. Si tratta in pratica di un sistema di fact-checking simile alle Community Notes di X e Meta.

Note della collettività anche su TikTok

Footnotes, attualmente in test solo negli Stati Uniti, consente agli utenti di aggiungere informazioni rilevanti ai contenuti pubblicati su TikTok. La sezione commenti e altri tool, come Stitch e Duet, permettono già di condividere opinioni e partecipare alle discussioni sui contenuti. Footnotes offre la possibilità di aggiungere un ulteriore livello di contesto, utilizzando un approccio basato sul consenso.

A partire da oggi, gli utenti statunitensi possono diventare collaboratori se rispettano tre requisiti minimi: iscrizione da almeno sei mesi, 18 anni di età e nessuna violazione recente delle linee guida. La pubblicazione delle footnotes inizierà nei prossimi mesi. I collaboratori potranno aggiungerle ai video e assegnare un punteggio a quelle lasciate da altri.

TikTok sottolinea che il sistema è ispirato a quello di X e Meta, ma utilizzerà il suo algoritmo per pubblicare le note dopo che è stato raggiunto un accordo tra persone con diverse opinioni. A differenza di Meta, l’azienda cinese continuerà ad utilizzare il programma di fact-checking che consente la verifica delle informazioni con l’aiuto di 20 organizzazioni. Rimarranno anche le etichette per i contenuti non verificati.

L’annuncio della novità arriva circa 10 giorni dopo il secondo ordine esecutivo di Trump che concede altri 75 giorni a ByteDance per trovare un’acquirente (Apple e Google rischiano ugualmente una pesante sanzione).