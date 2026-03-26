X voleva penalizzare i creator internazionali, poi fa retromarcia

Nikita Bier, capo prodotto di X, aveva annunciato che da giovedì la piattaforma avrebbe cambiato le regole sulla monetizzazione dei creator. Prima contavano soprattutto le visualizzazioni totali, indipendentemente da dove arrivassero, quindi molti creator puntavano a farsi vedere da utenti in Paesi con più pubblico o più valore pubblicitario (come USA o Giappone), anche se non erano il loro pubblico “naturale”.

Starting Thursday, we'll be updating our revenue sharing incentives to better reward the content we want on X: We will be giving more weight to impressions from your home region—to encourage content that resonates with people in your country, in neighboring countries and people… — Nikita Bier (@nikitabier) March 25, 2026

Con le nuove regole invece, i pagamenti avrebbero dato più peso alle impressioni dal Paese di residenza del creator. L’obiettivo era scoraggiare chi crea contenuti ottimizzati per pubblici stranieri solo per guadagnare di più, e spingere invece contenuti più rilevanti per il proprio contesto locale.

Poche ore dopo, la rivolta degli utenti è stata tale che Elon Musk in persona è intervenuto per sistemare la situazione: Mettiamo in pausa tutto fino a ulteriore valutazione.

We will pause moving forward with this until further consideration — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2026

Musk blocca le nuove regole di X sui pagamenti creator dopo la rivolta degli utenti

Il ragionamento di Bier aveva una sua logica, molti account pubblicano contenuti sulla politica americana o giapponese non per interesse genuino ma per intercettare audience più grandi e massimizzare i ricavi dalla condivisione dei guadagni. Premiare le impressioni locali avrebbe incentivato i contenuti che risuonano con le persone nel proprio Paese, nei Paesi vicini e con chi parla la propria lingua.

Mentre apprezziamo l’opinione di tutti sulla politica americana, speriamo che questo disincentivi il gaming dell’attenzione degli account USA o giapponesi e promuova conversazioni diverse sulla piattaforma , ha scritto Bier.

Il problema è che la regola avrebbe colpito indiscriminatamente anche chi pubblica legittimamente contenuti su sport, moda, cinema, tecnologia o qualsiasi altro argomento in inglese per raggiungere un pubblico globale, non per “gaming” ma perché la base utenti del proprio Paese è troppo piccola per generare ricavi significativi. Un creator tech in Portogallo che scrive in inglese per raggiungere un pubblico internazionale non sta facendo gaming, sta facendo l’unica cosa sensata.

Su X è sempre la solita storia

La retromarcia di Musk è l’ennesimo esempio di uno schema ricorrente su X: un cambiamento viene annunciato senza consultazione adeguata, gli utenti reagiscono negativamente, e il cambiamento viene ritirato o messo in pausa.

X ha anche recentemente introdotto una regola che sospende per 90 giorni i pagamenti agli account che usano AI per pubblicare contenuti fuorvianti sulla guerra senza dichiararlo. La piattaforma ha ammesso di essere un terreno fertile per la disinformazione, dopo che Wired aveva riportato che X era pieno di video AI generati e clip di videogiochi spacciati per filmati reali dopo gli attacchi USA-Israele contro l’Iran.

La trasparenza sulla provenienza degli account è un tema legittimo. A novembre, X aveva aggiunto un campo nel profilo per mostrare il Paese dell’account, un’informazione utile per distinguere gli account autentici da quelli che diffondono disinformazione politica. Ma passare dalla trasparenza alla penalizzazione economica degli account che pubblicano per un pubblico internazionale forse è eccessivo e la community non ci sta.