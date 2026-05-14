È arrivato TikTok GO per prenotare direttamente dal social

È arrivato TikTok GO, una novità al momento riservata solo agli utenti del social negli Stati Uniti, ma che vale la pena segnalare perché molto probabilmente la vedremo più avanti anche da noi. Si tratta di un modo per scoprire e prenotare esperienze direttamente sulla piattaforma. Secondo la visione di ByteDance, rappresenta un’opportunità sia per i creatore che per chi gestisce i business interessati.

Cos’è e come funziona TikTok GO

Integrata direttamente nell’app, la funzionalità aiuta a mettersi in contatto con le attività commerciali che si scoprono nei post, ad esempio per pianificare un viaggio o qualcosa da fare nei dintorni di casa, passando dalla scoperta all’acquisto in pochi passaggi. Non fatichiamo a immaginare che gli influencer giocheranno un ruolo chiave in questa dinamica.

Per i creator, TikTok GO trasforma lo storytelling locale in una vera opportunità di guadagno.

Qui sotto un esempio: si incrocia un video girato in un hotel e in pochi secondi si arriva alla pagina in cui prenotare una camera.

TikTok GO mette in evidenza alloggi e attività utilizzando gli stessi metodi che gli utenti già usano per scoprire contenuti su TikTok: video, ricerca e pagine di geolocalizzazione. Quando gli utenti trovano qualcosa di loro gradimento, possono visualizzare i dettagli, verificare la disponibilità e completare una prenotazione in pochi semplici passaggi.

Ovviamente, si tratta di un’iniziativa che ByteDance ha messo in campo con la collaborazione di alcun partner. Per il momento le realtà coinvolte sono Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com, tutte inerenti ai viaggi e al turismo, ma quasi certamente ne arriveranno altre.

Per effettuare una prenotazione con TikTok GO è necessario aver compiuto 18 anni. Un’altra novità appena annunciata e relativa al social network è quella relativa all’abbonamento Ad-Free: servirà a eliminare le inserzioni pubblicitarie, messa a disposizione agli utenti nel Regno Unito entro i prossimi mesi.