Microsoft Edge: Adobe Acrobat PDF disponibile per tutti a ottobre

A partire da febbraio 2023, Microsoft Edge implementa il nuovo motore di rendering PDF di Adobe. Ciò ha consentito al colosso di Redmond di fornire agli utenti che fanno uso del suo browser un migliore rendering dei documenti, prestazioni più scattanti e una maggiore sicurezza e accessibilità. A tal riguardo, nelle scorse ore, Microsoft ha condiviso nuovi dettagli. La società ha infatti comunicato che il lancio della disponibilità generale inizierà a ottobre 2025.

Microsoft Edge: disponibilità generale del lettore PDF di Adobe a ottobre

Microsoft ha spiegato in più occasioni che Adobe Acrobat PDF offrirà una migliore qualità visiva dei documenti con colori ed elementi grafici più accurati, prestazioni superiori e una maggiore sicurezza. Gli utenti potranno accedere gratuitamente alle medesime funzionalità del lettore PDF precedente. Nell’angolo inferiore destro dei documenti verrà però aggiunto il watermark di Adobe, come segno distintivo della modifica apportata.

In base alle nuove informazioni fornite dal colosso di Redmond, gli utenti consumer (e non gestiti) di Microsoft Edge vedranno immediatamente il cambiamento. Questo verrà implementato dalle organizzazioni con dispositivi gestiti nel tempo, per consentire di testare l’esperienza aggiornata e agli utenti di effettuare la transizione. Il lancio seguirà un approccio basato sulla qualità, pertanto le date prefissate potrebbero essere soggette a cambiamenti man mano che vengono eseguiti test e ricevuti feedback.

Una piccola curiosità: la data prevista per l’implementazione su larga scala del lettore PDF di Adobe in Microsoft Edge è praticamente la stessa in cui Windows 10 e le versioni precedenti di Office (2015 e 2019) raggiungeranno la fine del supporto.