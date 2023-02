Microsoft integra Adobe Acrobat PDF in Edge

Microsoft ha annunciato che l’attuale visualizzatore PDF del browser Edge verrà sostituito da quello di Adobe a partire dal mese di marzo. La novità consolida la collaborazione tra le due aziende iniziata con l’integrazione delle soluzioni Adobe in Microsoft 365 e altri prodotti business.

Adobe Acrobat PDF in Microsoft Edge

Microsoft spiega che Adobe Acrobat PDF offrirà una migliore qualità visiva dei documenti con colori ed elementi grafici più accurati, prestazioni superiori e una maggiore sicurezza. Gli utenti potranno accedere gratuitamente alle stesse funzionalità del reader PDF precedente. Nell’angolo inferiore destro dei documenti verrà però aggiunto il watermark di Adobe.

Eventualmente è possibile sottoscrivere l’abbonamento ad Acrobat per usare le funzionalità più avanzate, come la modifica di testo e immagini, la combinazione di file e la conversione in altri formati. Gli utenti dovranno installare l’estensione per Edge. Ovviamente i già abbonati avranno accesso a tutte le funzionalità.

L’integrazione di Acrobat PDF nel browser inizierà nel mese di marzo su Windows 10 e 11. Successivamente arriverà anche su macOS. La novità verrà “forzata” per tutti gli utenti, quindi non sarà possibile ripristinare il visualizzatore PDF di Microsoft (che verrà eliminato il 31 marzo 2024).

Le aziende potranno invece scegliere di attivare la funzionalità (opt-in) per i dispositivi gestiti fino a settembre 2023, quando inizierà il rollout. A quel punto partirà la policy opt-out che consentirà di disattivare la funzionalità fino al 31 marzo 2024. Qualcuno potrebbe affermare che l’integrazione di Acrobat PDF è solo bloatware. L’unica soluzione è scegliere un altro browser.

