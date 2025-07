WhatsApp: indicatore di digitazione migliorati per i gruppi

Quando si fanno conversazioni nelle chat di gruppo su WhatsApp capita che possano scrivere più partecipanti in contemporanea. Attualmente, quando un utente sta digitando un messaggio compare un avviso in tempo reale della cosa. Il limite sta però nel fatto che quando ci si trova nella schermata dell’elenco delle chat viene indicato un solo utente alla volta, ma ben presto le cose cambieranno.

WhatsApp: migliorie per l’indicatore di digitazione per i gruppi nell’elenco chat

Nella più recente beta di WhatsApp per iOS, la relase 25.21.10.71, è stata infatti individuata una nuova funzione che introduce un indicatore di digitazione migliorato per le chat di gruppo in elenco, andando a mostrare in maniera dinamica quanti partecipanti stanno attualmente scrivendo, invece che mostrate il nome di un singolo partecipante per volta, appunto.

Con il nuovo aggiornamento, dunque, WhatsApp ha sostituito il singolo nome degli utenti con una stringa dinamica che rivela il numero esatto di partecipanti che digitano in quel momento, ad esempio “2 persone stanno scrivendo”.

Con questa modifica, gli utenti ottengono un senso più chiaro dell’attività in tempo reale senza dover per forza aprire la conversazione, rendendo più facile decidere quando partecipare o attendere poiché vengono composte più risposte. Ad esempio, se l’indicatore mostra che diversi membri stanno digitando, ciò lascia desumere che diversi nuovi messaggi stanno per apparire e alcuni utenti potrebbero preferire aspettare prima di aprire la conversazione per leggere tutto in una volta, mentre altri potrebbero essere curiosi di vedere cosa sta spingendo a così tanta attività e sceglieranno di aprire immediatamente il gruppo per seguire la discussione mentre si svolge.