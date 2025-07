IONOS regala un anno di Hosting WordPress: costruisci ORA il tuo sito da zero

Hai deciso di aprire il tuo sito web su piattaforma WordPress ma non sai da dove cominciare? Nessun problema, perché con l‘hosting WordPress di IONOS non sarà mai stato così semplice: con strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale avrai infatti il tuo sito online in pochi secondi, gestendo personalmente ogni passaggio senza toccare tuttavia una riga di codice. Avrai anche prestazioni potenziate, scansioni di sicurezza quotidiane, protezione DDoS avanzata e un uptime garantito del 99,99%. Il bello? Tutto questo è gratis per il primo anno.

Come abbiamo accennato in apertura, la forza di questo sistema è insita nella creazione rapida tramite intelligenza artificiale: basteranno pochi secondi per avere un sito pronto, con testi, immagini e pagine generate automaticamente. Naturalmente, potrai fare tutte le modifiche che vorrai o dare le indicazioni che preferisci all’intelligenza artificiale per poter trasmettere meglio il tuo messaggio.

Il pacchetto include poi tutto ciò che serve per iniziare: 50 GB di memoria SSD, caching intelligente e una piattaforma ottimizzata, con dominio gratuito, certificato SSL, 5 indirizzi e-mail, backup giornalieri, scansioni di sicurezza quotidiane contro malware e vulnerabilità e protezione DDoS attiva 24/7.

A completare il tutto, ecco per 12 mesi anche i servizi avanzati di Jetpack VaultPress per backup e sicurezza extra, più una dashboard intuitiva con assistente IA.

Con IONOS avrai un sito professionale, veloce e sicuro su WordPress in un attimo e con questa offerta anche a costo zero per il primo anno.