Phone Link trasforma Android in telecomando per Windows 11

Immaginiamo di essere comodamente seduti sul divano e di poter spegnere il PC in ufficio. Oppure di controllare se la batteria del laptop è carica, o inviare un file dal telefono al computer senza alzarsi. Bello, no? Microsoft ha trasformato Phone Link in un vero proprio telecomando universale per Windows 11. Lo smartphone Android diventerà il centro di controllo di tutto l’ecosistema digitale.

Microsoft Phone Link: controllo remoto di Windows 11 da Android

Phone Link non è più solo un’app per sincronizzare notifiche e messaggi. Microsoft l’ha trasformata in quello che definisce un “hub dell’esperienza PC connessa“, praticamente il proprio computer in versione tascabile, L’interfaccia è stata rifatta da zero per diventare una vera sala di controllo, dove tutte le funzioni sono chiaramente visibili.

Le nuove funzioni remote trasformano Android in qualcosa che va ben oltre un normale telecomando. Si può bloccare il PC quando ci si alza dalla scrivania, controllare lo stato della batteria del laptop prima di una riunione importante, verificare la connessione WiFi senza avvicinarsi al computer.

È possibile persino inviare file direttamente dal telefono al PC e fare casting dello schermo Android sul monitor del computer.

Attività recenti sempre a portata di mano

C’è una nuova sezione che tiene traccia di tutto quello che si sui propri dispositivi: “Attività Recente“. File ricevuti di recente, cronologia degli appunti condivisi, documenti aperti, tutto finisce lì, in ordine cronologico. È comodo perché si può riprendere il lavoro esattamente interrotto, anche se si passa da un dispositivo all’altro.

Come configurare Phone Link

Microsoft ha completamente ripensato la procedura di configurazione iniziale. Ora si può iniziare direttamente dal telefono Android senza nemmeno usare il PC. Il sistema guida passo dopo passo con istruzioni chiare e richieste di permessi contestuali che spiegano perché servono.

Con questi aggiornamenti, Microsoft vuole competere con Apple. Da anni iPhone e Mac lavorano insieme perfettamente, e ora anche Android e Windows 11 stanno raggiungendo lo stesso livello di integrazione.