Windows 11: nuova build con novità per Phone Link

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 27871 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. La novità principale interessa le aziende e riguarda il controllo del risparmio energetico dei PC. Ci sono però miglioramenti per la funzionalità Phone Link e per la barra delle applicazioni.

Novità della build 27871

Phone Link (Collegamento al telefono) permette di accedere allo smartphone dal computer e quindi di eseguire varie attività. Gli utenti possono sfruttare la “Phone companion”, ovvero una colonna aggiunta al menu Start. La build 27871 di Windows 11 introduce tre novità.

Vengono ora mostrate le notifiche delle app installate sullo smartphone. È anche possibile utilizzare il mirroring dello schermo (solo per alcuni dispositivi Android) e accedere alle foto caricate su iCloud.

La seconda novità riguarda la barra delle applicazioni. Attualmente viene mostrata una piccola barra sotto l’icona delle app aperte, mentre quelle in primo piano sono indicate con una barra più larga. Dopo aver installato la build 27871 verrà mostrata una barra larga quasi come l’icona per indicare la ricezione delle notifiche.

Le aziende possono invece gestire il risparmio energetico attraverso Microsoft Intune. Gli amministratori IT possono impostare un criterio di gruppo che permette di ridurre le attività in background e la luminosità dello schermo per incrementare l’autonomia.

Nella build 26120.4151 (KB5058486) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Beta, rilasciata il 19 maggio, è stato aggiunto un sistema di gestione dei consumi che riduce automaticamente le prestazioni della CPU, quando non viene rilevata nessuna attività dell’utente.