Windows 11: nuova build con azioni AI in Esplora file

Microsoft ha annunciato la nuova build 26120.4151 (KB5058486) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Le due novità principali sono le azioni AI in Esplora file e la pagina delle impostazioni avanzate per gli sviluppatori (mostrata durante la conferenza Build 2025). Le stesse novità sono incluse nella build 26200.5603 (KB5058488) disponibile nel canale Dev.

Azioni AI e altre novità

Le azioni AI sono disponibili per documenti e immagini in Esplora file. Si trovano nel menu contestuale (tasto destro del mouse). Quelle già utilizzabili sono quattro e riguardano le immagini. Bing Visual Search permette di sfruttare la ricerca visuale di Bing per trovare immagini e prodotti simili sul web.

Blur Background apre l’app Foto e consente di sfocare lo sfondo. Erase Objects permette di eliminare elementi indesiderati nelle immagini mostrate nell’app Foto. Infine, Remove Background apre l’app Paint e permette di rimuovere lo sfondo. Sono supportate le immagini jpg, jpeg e png.

Nelle prossime settimane saranno disponibili due azioni AI per i file di Microsoft 365 (serve un abbonamento che include Copilot). Summarize genera riassunti dei documenti conservati su OneDrive o SharePoint (senza aprirli), mentre Create an FAQ genera un elenco di domande e risposte sulla base del contenuto.

Le Advanced Windows Settings sono invece accessibili nella pagina in Impostazioni > Sistema > Avanzate che sostituisce la pagina Impostazioni > Sistema > Per sviluppatori . Oltre a quelle per Esplora file (già esistenti) ci sono impostazioni specifiche per la programmazione, come il controllo delle versioni con Git.

Quando viene effettuata una ricerca nel box della barra delle applicazioni, Windows 11 24H2 informa l’utente se è ancora in corso l’indicizzazione dei file e se il file è disponibile solo online o localmente.

Altre novità riguardano il risparmio energetico, i widget e la qualità delle immagini condivise con Windows Share. Solo in Europa è stato aggiunto un pulsante che permette di impostare Edge come app predefinita per l’apertura dei file PDF.