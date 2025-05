Build 2025: WSL open source e impostazioni avanzate

Microsoft ha annunciato molte novità durante il primo giorno della conferenza Build 2025. La maggioranza di esse riguarda ovviamente Windows 11 con l’obiettivo di soddisfare le richieste degli sviluppatori. L’azienda di Redmond ha pubblicato il codice sorgente di WSL su GitHub, aggiunto le impostazioni avanzate e aperto gratuitamente l’accesso al Microsoft Store.

Novità per Windows 11

Windows Subsystem for Linux (WSL) è stato introdotto quasi 9 anni fa con Windows 10 Anniversary Update per consentire l’esecuzione di Linux all’interno di Windows. Con WSL 2 nel 2019 è stato incluso un vero kernel Linux eseguito in una macchina virtuale e aggiunto il supporto per le GPU.

Il codice base di WSL è stato separato da quello di Windows nel 2021 e con Windows 11 24H2 è diventato un componente separato. Ora WSL è open source. Il codice sorgente è stato pubblicato su GitHub. La versione attuale è 2.5.7.

Tre componenti non sono open source in quanto ancora inclusi nell’immagine di Windows, ovvero lxcore.sys (driver del kernel di WSL 1) e i file p9rdr.sys e p9np.dll che permettono a Windows di accedere al filesystem di Linux.

La seconda novità di rilievo sono le Advanced Windows Settings. Prendono il posto della pagina Impostazioni > Sistema > Per sviluppatori e permettono di accedere alle impostazioni più avanzate. Oltre a quelle già esistenti ci sono impostazioni specifiche per la programmazione, come il controllo delle versioni con Git. Le impostazioni avanzate sono disponibili per gli Insider.

L’azienda di Redmond ha infine annunciato importanti novità per Microsoft Store. La registrazione per singoli sviluppatori diventerà gratuita entro fine mese. Non sarà più necessario pagare una commissione per distribuire le app.

Le aziende che non hanno ancora pubblicato un’app possono chiedere aiuto tramite il programma FastTrack. Microsoft ha inoltre migliorato la ricerca delle app tramite Windows Search e all’interno dello store.