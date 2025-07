TikTok: nessuna vendita negli USA senza algoritmo

Donald Trump aveva dichiarato di aver trovato un compratore, ma probabilmente ha fatto i conti senza l’oste. Durante un’intervista a CNBC, il Segretario al Commercio degli Stati Uniti (Howard Lutnick) ha chiarito che TikTok verrà spento se la Cina non venderà anche l’algoritmo dei suggerimenti.

Niente vendita senza algoritmo

Trump ha firmato tre ordini esecutivi (illegali) per prorogare la data entro cui ByteDance deve vendere TikTok. La scadenza attuale è fissata per il 17 settembre. Il Dipartimento di Giustizia ha garantito ad Apple e Google che non saranno ritenute responsabili per aver mantenuto l’app su rispettivi store (in realtà rischiano ancora multe pesantissime).

Il compratore dovrebbe essere il consorzio formato da Oracle, Andreessen Horowitz, Silver Lake e altre società di private equity (c’era anche Blackstone, ma ha cambiato idea). Secondo The Information, entro il 5 settembre sarà disponibile una nuova app negli Stati Uniti che, tuttavia, potrebbe offrire un’esperienza inferiore rispetto a quella attuale.

Durante un’intervista a CNBC, Howard Lutnick ha dichiarato che, se la Cina non approverà l’accordo, TikTok verrà spento. Il Segretario al Commercio ha sottolineato che gli americani devono avere il controllo dell’algoritmo dei suggerimenti, ovvero l’ingrediente segreto che rende l’app così popolare a livello globale.

ByteDance potrebbe non essere disposta a vendere l’algoritmo perché condividerebbe la sua proprietà intellettuale principale con i concorrenti negli Stati Uniti. Anche il governo cinese dovrà approvare la transazione, in quanto la tecnologia AI alla base dell’algoritmo è soggetta al controllo sulle esportazioni.

La vendita di TikTok si intreccia inoltre con i negoziati sui dazi. Attualmente è in corso una tregua di 90 giorni che terminerà a fine agosto. L’amministrazione Trump potrebbe usare la minaccia di spegnimento del social network per ottenere un accordo commerciale favorevole.