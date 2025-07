TikTok: nuova app prima della vendita negli Stati Uniti

Dopo tre proroghe consecutive, la vendita di TikTok dovrebbe “finalmente” avvenire entro il 17 settembre. Secondo le fonti di The Information, l’accordo tra le parti è stato già sottoscritto (come aveva dichiarato Donald Trump). Prima della scadenza verrà distribuita una nuova app per gli utenti statunitensi.

Nuova app entro il 5 settembre

Il social network usato da oltre 170 milioni di utenti statunitensi è rimasto offline per un solo giorno a gennaio. Donald Trump ha firmato il primo ordine esecutivo il 20 gennaio, seguito da altri due il 4 aprile e il 19 giugno. Quest’ultimo proroga la scadenza da rispettare per la vendita al 17 settembre. Da alcuni giorni sono note le lettere inviate a Google, Apple e altre aziende dal Dipartimento di Giustizia che consentono la violazione della legge approvata dal Congresso.

Secondo le fonti di The Information, l’accordo relativo alla vendita è stato già sottoscritto. Trump non ha svelato il nome dell’acquirente, ma dovrebbe essere la cordata guidata da Oracle. nota dal mese di aprile, che otterrà la maggioranza. Gli attuali investitori riceveranno circa un terzo delle quote, mentre il 19,9% rimarrà nelle mani di ByteDance. Ovviamente servirà l’approvazione del governo cinese.

Entro il 5 settembre verrà distribuita una nuova app (nome in codice M2) tramite gli store di Apple e Google negli Stati Uniti. Non sono note le differenze rispetto a quella attuale (che sarà disponibile fino a marzo 2026), ma dovrebbero esserci novità per quanto riguarda la sicurezza dei dati.

Nel fine settimana, la General Services Administration ha annunciato la sottoscrizione di un nuovo contratto con Oracle per la fornitura di database e servizi di cloud computing. Il governo ha ottenuto uno sconto del 75% sul software e uno sconto sostanziale sui servizi cloud fino a novembre. È probabile che questi ultimi verranno utilizzati dalla nuova app di TikTok.