TikTok America: 50% a nuovi investitori statunitensi

Nelle ultime ore sono trapelati altri dettagli sulla vendita di TikTok che dovrebbe avvenire entro il 5 aprile. Secondo The Information, Donald Trump annuncerà una nuova società, denominata TikTok America. Le quote verranno ripartite tra nuovi e vecchi investitori, ma ci sarà ancora ByteDance che concederà l’algoritmo in licenza. Intanto sono arrivate offerte da Amazon, Andreessen Horowitz, AppLovin e dal fondatore di OnlyFans.

TikTok America: soluzione legale?

Il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per posticipare di 75 giorni la scadenza prevista dalla legge (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), quindi la vendita deve avvenire entro il 5 aprile. L’ipotesi più probabile è quella che prevede l’acquisizione di quote da parte di vari investitori.

La cordata, guidata da Oracle (che già ospita sui server i dati degli utenti statunitensi), sarebbe formata anche da Blackstone, Andreessen Horowitz, Silver Lake e altre società di private equity. Secondo le fonti di The Information, questi investitori diventeranno proprietari del 50% di TikTok. Gli attuali investitori, tra cui General Atlantic, Susquehanna, KKR e Coatue, dovrebbero avere circa un terzo delle quote.

Il restante 19,9% rimarrebbe nelle mani di ByteDance. Questa percentuale rispetta il requisito della legge in vigore da fine aprile 2024, in quanto è inferiore alla soglia del 20%. L’annuncio di TikTok America è imminente, ma l’accordo non verrà finalizzato prima di tre o quattro mesi. È necessario ricevere l’approvazione da ByteDance e soprattutto dal governo cinese.

La nuova società non diventerà proprietaria del famoso algoritmo dei suggerimenti. Verrà invece ottenuto in licenza dall’azienda cinese. Nelle ultime ore sono arrivate anche offerte da Amazon, AppLovin e dal fondatore di OnlyFans (Tim Stokely) tramite la startup Zoop.