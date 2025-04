TikTok: offerta di acquisto last minute da Amazon

Secondo le fonti del New York Times, Amazon ha presentato un’offerta di acquisto last minute per TikTok. Ieri è invece circolata un’indiscrezione sulla partecipazione di Andreessen Horowitz. Donald Trump potrebbe annunciare stasera le proposte finali, come previsto a fine marzo (la scadenza è il 5 aprile).

Annuncio imminente

Le fonti del New York Times affermano che l’offerta di Amazon è stata recapitata tramite una lettera indirizzata al Vice Presidente JD Vance e al Segretario al Commercio Howard Lutnick. Secondo CBS News, entrambi parteciperanno ad un meeting alla Casa Bianca con Mike Waltz (consigliere per la sicurezza nazionale) e Tulsi Gabbard (direttrice delll’intelligence nazionale) per esaminare le proposte ricevute.

Il New York Times sottolinea però che l’offerta di Amazon non viene considerata seria da alcune persone coinvolte nella discussione. Tra i possibili candidati, Oracle sembra quello con maggiori probabilità. L’azienda di Larry Ellison non dovrebbe però acquistare completamente TikTok USA, ma solo la maggioranza delle quote insieme ai partner, tra cui Blackstone e Andreessen Horowitz.

Amazon fornisce i servizi cloud a TikTok tramite Amazon Web Services. L’azienda di Seattle è anche interessata direttamente ai contenuti. Molti influencer consigliano di acquistare i prodotti sulla piattaforma di e-commerce di Amazon, invece che su TikTok Shop, in quanto ricevono una percentuale sulle transazioni.

Gli altri possibili acquirenti sono noti da tempo. In base alle legge in vigore da fine aprile 2024 (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), ByteDance deve vendere completamente TikTok, quindi eventuali acquisizioni parziali non rispetterebbero i requisiti. In ogni caso, la transizione dovrà essere approvata dal governo cinese.