TikTok Shop disponibile in Italia dal 31 marzo

L’azienda cinese ha comunicato che TikTok Shop sarà disponibile in Italia dal prossimo 31 marzo. Gli utenti potranno acquistare i prodotti mostrati durante i video e le dirette streaming. Ci sono cinque funzionalità specifiche (una in arrivo) che consentono agli influencer o direttamente alle aziende di pubblicizzare i prodotti.

TikTok Shop utile per le PMI

TikTok Shop sarà disponibile anche in Francia e Germania. I 22,8 milioni di utenti italiani avranno accesso al cosiddetto discovery e-commerce, ovvero all’esperienza di acquisto che combina divertimento, scoperta e shopping. Potranno di acquistare i prodotti mostrati da brand, venditori e creator locali direttamente nel feed Per Te. L’azienda cinese afferma che questa è una soluzione particolarmente vantaggiosa per le PMI, in quanto possono raggiungere facilmente migliaia o milioni di potenziali clienti.

TikTok Shop offre quattro funzionalità per pubblicizzare i prodotti:

Shoppable video : video con funzionalità di acquisto integrate nel feed Per Te. Gli utenti potranno cliccare sul link del prodotto per accedere direttamente alla pagina dettagli e completare l’acquisto senza uscire da TikTok

: video con funzionalità di acquisto integrate nel feed Per Te. Gli utenti potranno cliccare sul link del prodotto per accedere direttamente alla pagina dettagli e completare l’acquisto senza uscire da TikTok Live shopping : venditori, brand e creator possono integrare i prodotti all’interno di una sessione in diretta streaming. Gli host mostrano i propri prodotti, rispondono alle domande e offrono dimostrazioni in tempo reale

: venditori, brand e creator possono integrare i prodotti all’interno di una sessione in diretta streaming. Gli host mostrano i propri prodotti, rispondono alle domande e offrono dimostrazioni in tempo reale Vetrina prodotti : ogni venditore può allestire una vetrina personalizzata sul proprio profilo con offerte, elenchi prodotto e gestione ordini centralizzata

: ogni venditore può allestire una vetrina personalizzata sul proprio profilo con offerte, elenchi prodotto e gestione ordini centralizzata Video Shopping Ads: i venditori possono ampliare la propria visibilità tramite formati pubblicitari nativi pensati per stimolare la scoperta dei prodotti

È in arrivo anche una quinta funzionalità, denominata Scheda negozio, che consentirà ai clienti di cercare prodotti specifici, scoprire le promozioni in corso, gestire i propri ordini e accedere a suggerimenti personalizzati (liste e contenuti interattivi con funzionalità di acquisto integrata).