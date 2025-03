TikTok: offerte da quattro possibili acquirenti

Donald Trump ha dichiarato che quattro differenti gruppi sono interessati all’acquisizione di TikTok negli Stati Uniti. Il Presidente ha ribadito che c’è un grande interesse per il social network. L’ordine esecutivo firmato il 20 gennaio ha concesso altri 75 giorni a ByteDance per la vendita. La scadenza è quindi il 5 aprile.

Chi sono i possibili acquirenti?

In base alle legge in vigore da fine aprile 2024, ByteDance doveva vendere TikTok entro il 19 gennaio 2025. La scadenza non è stata rispettata, quindi la piattaforma è rimasta offline per alcune ore (successivamente è tornata online dopo le rassicurazioni di Trump) e le app erano state rimosse dagli store (sono nuovamente disponibili da metà febbraio).

Trump ha esteso la scadenza fino al 5 aprile con un ordine esecutivo (considerato illegale da molti esperti) e ipotizzato l’acquisto del 50% di TikTok attraverso un fondo sovrano. Nel frattempo sono arrivate alcune offerte.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sull’Air Force One, Trump ha confermano che ci sono quattro gruppi interessati all’acquisto, senza tuttavia svelare i nomi. Uno è sicuramente il consorzio People’s Bid for TikTok creato da Frank McCourt, fondatore di Project Liberty ed ex proprietario dei Los Angeles Dodgers. Tra i sostenitori ci sono Alexis Ohanian (co-fondatore di Reddit) e Tim Berners-Lee (inventore del World Wide Web).

Un altro consorzio è American Investor Consortium, guidato da Jeese Tinsley (fondatore di Employer.com). Tra i supporter ci sono David Baszucki (co-fondatore di Roblox) e Jimmy Donaldson (alias MrBeast). Altre conferme sono arrivate da Rumble e Perplexity AI. Non confermato ufficialmente l’interesse da parte di Microsoft, Oracle, Walmart e Bobby Kotick (ex CEO di Activision).

Il valore stimato di TikTok USA è 50 miliardi di dollari. L’eventuale vendita dovrà essere approvata dal governo cinese. Trump ha dichiarato che potrebbe estendere la deadline, se necessario.