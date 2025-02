Trump crea un fondo sovrano per acquistare TikTok?

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di un fondo sovrano che potrebbe essere utilizzato per acquistare TikTok. Come è noto, il Presidente degli Stati Uniti ha concesso altri 75 giorni di tempo a ByteDance per completare la vendita, ma ci sono dubbi sull’efficacia della decisione.

Serve l’approvazione del Congresso

Nell’ordine esecutivo non ci sono molti dettagli. È scritto solo che il fondo sovrano consentirà di “promuovere la sostenibilità fiscale, ridurre il peso delle tasse sulle famiglie americane e sulle piccole imprese, garantire la sicurezza economica per le generazioni future e promuovere la leadership economica e strategica degli Stati Uniti a livello internazionale“.

Entro 90 giorni, i Segretari dei Dipartimenti del Tesoro (Scott Bessent) e del Commercio (Howard Lutnick) dovranno presentare al Presidente un piano che include suggerimenti sui meccanismi di finanziamento, strategie di investimento, struttura del fondo e un modello di governance. Il fondo dovrebbe essere creato entro i prossimi 12 mesi.

Trump ha dichiarato che potrebbe essere utilizzato per acquistare TikTok:

Faremo qualcosa, forse con TikTok, e forse no. Se facciamo l’accordo giusto, lo faremo. Altrimenti, non lo faremo… potremmo metterlo nel fondo sovrano.

A gennaio aveva ipotizzato una joint venture al 50% tra il governo statunitense e i nuovi proprietari. Il Presidente ha scritto su Truth Social che c’è un grande interesse per TikTok.

Non è chiaro però come verrà finanziato il fondo. Solitamente viene usato il surplus di bilancio per effettuare investimenti, ma gli Stati Uniti operano in deficit. Inoltre, la sua creazione dovrebbe richiedere anche l’approvazione del Congresso.