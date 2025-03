Oracle, la candidata migliore per salvare TikTok negli USA

TikTok ha una spada di Damocle sulla testa: trovare un acquirente americano entro aprile o dire addio al mercato a stelle e strisce. Ma mentre il tempo scorre inesorabile, un nome si fa largo tra i papabili salvatori dell’app: Oracle.

Oracle in pole position per salvare TikTok negli USA

Secondo The Information, Oracle sarebbe in pole position per diventare il partner tecnologico di TikTok per gestire i dati degli utenti americani. Una scelta che non sorprende: già dal 2022, infatti, TikTok si affida ai server di Oracle per archiviare queste informazioni.

Ma non è tutto. ByteDance, la società che controlla TikTok, vorrebbe mantenere un ruolo attivo nella gestione dell’app, con Oracle come alleato. E a quanto pare, l’accoppiata piace anche a Donald Trump, che vedrebbe di buon occhio il coinvolgimento di Oracle nell’operazione.

L’incertezza regna sovrana

Nonostante le indiscrezioni, il futuro di TikTok negli Stati Uniti resta avvolto nel mistero. L’app ha pochissimo tempo per trovare una soluzione che accontenti il governo americano, ma le opzioni sul tavolo scarseggiano. E anche se Oracle sembra essere in vantaggio, nulla è ancora deciso.

Il colosso dell’informatica, dal canto suo, non ha commentato i rumor. Se l’accordo con TikTok dovesse andare in porto, per Oracle non sarebbe solo un’operazione commerciale. Il gigante hi-tech potrebbe mettere le mani su una miniera di dati preziosi.

Un vero e proprio tesoro per un’azienda che fa del cloud computing e dell’analisi dei dati il suo core business. E chissà che, in futuro, Oracle non possa utilizzare queste informazioni per sviluppare nuovi servizi e soluzioni, rafforzando la sua posizione nel mercato tecnologico.